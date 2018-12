Alexa is de computergestuurde virtuele assistent van webwinkel Amazon. Maar deze assistent heeft blijkbaar een erg duister kantje. Zo gaf Alexa aan een gebruiker het bevel om zijn pleegouders te vermoorden.

“Vermoord je pleegouders”, zo kreeg een gebruiker te horen. Gelukkig wou die laatste niet lusiteren, maar hij besloot wel in de pen te kruipen en een klachtenbrief te schrijven naar Amazon.







Hoe het voorval is kunnen gebeuren, is niet helemaal duidelijk, maar op een of andere manier heeft Alexa de quote van het beruchte Reddit-forum geplukt, zo meldt The Guardian. Reddit is een forum dat soms geroemd wordt om de ‘geniale’ discussies, maar het gaat er ook regelmatig grof aan toe.

Grove fout

Amazon wil Alexa dankzij artificial intelligence klanten verderhelpen met hun vragen en opmerkingen. De inmenging met de kreet ‘Vermoord je pleegouders’ was daarbij een pijnlijke vergissing. In de ontwikkelingsfase zijn gebruikers van Alexa al vaker op fouten gebotst, maar dit was tot nu toe wel de meest grove en opmerkelijke.