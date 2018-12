Zwaarbewolkt en regen

Deze namiddag blijft het zwaarbewolkt met regen. De grootste neerslaghoeveelheden verwacht het KMI in het zuidoosten van ons land. In Vlaanderen is er ook kans op drogere perioden. De maxima liggen tussen 7 en 11 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 10 en 12 graden elders. Morgen start de dag vrij zonnig op de meeste plaatsen. Later verschijnen er meer wolkenvelden. In de Ardennen is het eerst grijs met lage bewolking en mist. Geleidelijk komt de zon er door, maar op sommige plaatsen zijn die wolken en mist zeer hardnekkig. De maxima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 8 graden aan zee.

Op kerstavond is het droog met wolkenvelden en brede opklaringen. In de loop van de nacht ontstaat er verspreide mist, die op veel plaatsen kan aanvriezen. De minima liggen rond -4 graden in de Hoge Venen, rond -1 graad in het centrum en rond +2 graden aan zee. De wind blijft zwak en draait van het noordoosten naar het zuiden tot het zuidwesten.







Dinsdagochtend verwacht het KMI lage wolken en mistbanken die lokaal aanvriezen. In de loop van de dag wisselen zon en wolken elkaar af, maar plaatselijk kunnen de lage wolken hardnekkig zijn. Het blijft droog. De maxima liggen tussen 1 en 6 graden bij een zwakke zuidwestelijke of veranderlijke wind.

Van woensdag tot vrijdag blijft het zeer rustig en nagenoeg overal droog. Soms zijn er (brede) opklaringen mogelijk, maar lage wolken, nevel of mistbanken kunnen hardnekkig zijn. De maxima liggen, afhankelijk van de breedte van de opklaringen, tussen 0 en +5 graden. In vele streken schommelen de minima rond het vriespunt.

Ook volgend weekend is de kans op neerslag klein. Het wordt wisselend tot zwaarbewolkt met in het centrum maxima rond 5 graden.

bron: Belga