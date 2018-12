VN-waarnemersmissie in Jemenitische hoofdstad Sanaa aangekomen

In de Jemenitische hoofdstad Sanaa is vandaag een VN-team aangekomen, dat toezicht moet houden op de naleving van het staakt-het-vuren in het door een burgeroorlog verscheurde land. De groep, die door de Nederlandse ex-generaal Patrick Cammaert wordt aangevoerd, landde vandaag in Sanaa voor gesprekken met de Houhi-rebellen. Cammaert had gisteren al vertegenwoordigers van de internationaal erkende regering in Aden in het zuiden van het land ontmoet. Verwacht wordt dat het team zal doorreizen naar de strategische belangrijke havenstad Hodeida om daar toezicht te houden op het dinsdag van kracht gegane bestand. Beide partijen hebben elkaar al van schendingen van dat akkoord beschuldigd. Cammaert was onmiddellijk na de beslissing van de VN-Veiligheidsraad voor een waarnemersmissie naar Jemen vertrokken.

Onder bemiddeling van de VN waren de conflictpartijen het eens geworden over een staakt-het-vuren voor het al geruime tijd omsingelde Hodeida. De havenstad aan de Rode Zee is voor de bevoorrading van het land van centraal belang. Vrijdag had de VN-Veiligheidsraad in New York na het onderhandelde bestand beslist een ploeg waarnemers naar Jemen te sturen. Cammaert leidde al de vroegere VN-missie in Ethiopië en Eritrea.







Bron: Belga