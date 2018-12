Shutdown kan aanslepen tot januari

Het is “heel goed mogelijk” dat de gedeeltelijke shutdown van de Amerikaanse overheid blijft aanslepen tot volgend jaar. Dat heeft de stafchef van het Witte Huis Mick Mulvaney vandaag gezegd op televisiezender Fox News. Volgens Mulvaney is president Donald Trump bereid om te praten over zijn eis om 5 miljard dollar vrij te maken voor de bouw van een grensmuur. Toch lijkt het er volgens hem niet op dat de situatie snel gedeblokkeerd zal raken. “Ik denk niet dat de zaken heel snel gaan bewegen in de komende dagen”, zei de stafchef op Fox News.

De Democraten in de Senaat weigeren Trump een cheque van 5 miljard dollar te geven voor de bouw van een muur op de grens met Mexico. Volgens Mulvaney is Trump bereid om minder geld te aanvaarden, maar de stafchef weigerde op televisie een exact bedrag te noemen. De Democraten willen vooralsnog enkel 1,3 miljard dollar vrijmaken om het grenstoezicht te versterken.







De gesprekken zijn momenteel even opgeschort, maar vanaf 27 december zouden het Witte Huis en het Congres opnieuw gaan onderhandelen. Intussen dwingt het begrotingsconflict verscheidene ministeries en overheidsdiensten om de deuren te sluiten. Zo’n 800.000 ambtenaren zijn op onbetaald verlof gestuurd of moeten onbetaald aan de slag blijven.

De gedeeltelijke shutdown komt er op een moment dat het Witte Huis weer zwaar onder vuur ligt na de beslissing van Trump om de Amerikaanse troepen uit Syrië te halen. Minister van Defensie Jim Mattis gaf er de brui aan. Volgens Mulvaney wist Trump dat Mattis zou vertrekken. Hij gaf ook toe dat de terugtrekking niet populair is in het Pentagon.

De ultraconservatieve Mulvaney is pas een week aan de slag in het Witte Huis. Hij is er kabinetschef ad interim geworden na het vertrek van John Kelly.

bron: Belga