Rebellenleider “Guacho” gedood in Colombia

In Colombia is de beruchte leider van een splintergroep van de vroegere Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC) volgens officiële bronnen opgespoord en gedood. De Colombiaanse president Iván Duque deelde gisterenavond (lokale tijd) op een persconferentie de dood van Walter Patricio Arizala aka “Guacho” mee. Hij werd bij een operatie van het leger en de politie in de gemeente Tumaco in het zuidwesten van het land gedood, schreef Duque op Twitter. “Guacho was een van de meest verschrikkelijke criminelen, die ons land ooit heeft gekend”, klinkt het voorts in de tweet van Duque. “Guacho” en zijn groep “Oliver Sinisterra” hadden zich in 2016 niet aangesloten bij het vredesakkoord tussen de FARC en de Colombiaanse regering. Ze zouden onder andere achter de moord op twee journalisten uit Ecuador en hun chauffeur zitten. Bovendien zouden ze de inwoners van Tumaco in de aan Ecuador grenzende regio geterroriseerd hebben. Nariño is een belangrijk teeltgebied voor cocaplanten, waaruit cocaïne wordt gewonnen. De afvallige rebellen zijn vaak betrokken bij de drugshandel. Ze worden beschouwd als een ernstige bedreiging voor het toch al kwetsbare vredesproces.

Tegen eind 2016 hadden de FARC en de Colombiaanse regering een decennialang aanslepend conflict met het vredesakkoord beëindigd. Ongeveer 7.000 guerrilla’s legden hun wapens neer en keerden terug naar het burgerleven.







Bron: Belga