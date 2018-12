Lucinda Brand triomfeert

Lucinda Brand heeft vandaag de wereldbekermanche veldrijden in Namen op haar palmares gebracht. De Nederlandse soleerde naar de zege aan de Citadel. Met Marianne Vos op plek twee en Annemarie Worst op drie kleurde het hele podium oranje. Loes Sels, 10e, was de eerste Belgische, op anderhalve minuut. Sanne Cant eindigde op de dertiende plaats en verliest kostbare punten in de strijd om de wereldbeker. Marianne Vos leidt in de stand. De regen had het parcours in Namen omgetoverd tot een lastige moddercross, met veel glijpartijen en een nog meer verraderlijke schuine kant tot gevolg. Het zou een felle strijd worden en dat bleek al meteen in de beginfase. De Amerikaanse Ellen Noble reed een tijdje op kop, maar het was de Italiaanse Eva Lechner die uitpakte met haar handelsmerk en al gauw de koppositie overnam.

Toch zou ze niet de volledige eerste ronde voor haar rekening nemen, op de schuine kant ging Marianne Vos haar voorbij en net voor het ingaan van de tweede ronde sloot ook Denise Betsema aan. Met een kleine voorsprong gingen ze die tweede ronde in, niet veel later sloten Annemarie Worst, Nikki Brammeier en Lucinda Brand aan.







Betsema nam nog even het commando, maar moest gas terugnemen. Toen Brand de leiding nam, hapte iedereen naar adem. De Nederlandse renster van Sunweb trok fel door en telde bij het ingaan van de derde ronde een bonus van 15 seconden op de achtervolgers.

Daar werd regelmatig van positie gewisseld, maar het was uiteindelijk Marianne Vos, toe aan haar eerste wedstrijd in het veld sinds de wereldbekermanche in Koksijde eind november, die afstand nam van de rest.

Worst volgde op positie drie, Brammeier was vierde, Betsema vijfde, al werd die wel op de hielen gezeten door meervoudig kampioene in het mountainbiken Jolanda Neff.

Brand reed een technisch quasi foutloze wedstrijd en soleerde naar de zege. Vos moest zich nog reppen voor de tweede plaats, Europees kampioene Worst werd derde, Brammeier vierde, Jolanda Neff vijfde. Voor Brand is het haar tweede zege in de wereldbeker, eerder won ze ook in Tabor. Twee weken geleden was ze ook de beste in de Druivencross in Overijse.

bron: Belga