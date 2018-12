Limburgse bouwbedrijven verenigen zich in tewerkstellingsproject ‘LIMBIM’

Op de Bouwcampus in Diepenbeek is donderdag LIMBIM vzw voorgesteld. Confederatie Bouw Limburg, provincie Limburg, stad Hasselt, POM Limburg en 26 Limburgse bouwbedrijven zetten samen in op het tewerkstellingsproject ‘Limburgse Pool voor BIM-professionals’, dat werknemers aan de deelnemende bedrijven moet koppelen. Concreet zal de vzw de werknemers aanwerven en die ter beschikking stellen van haar leden, waardoor LIMBIM in feite als enige werkgever fungeert.

Er blijkt vooral vraag naar profielen die deeltijds of flexibel kunnen worden ingezet. Daarvoor wordt vooral gekeken naar ‘digital native’-schoolverlaters, en werklozen met bouwervaring en interesse in BIM (building information modelling).

“Het LIMBIM-project verbindt vraag en aanbod door kant-en-klare opleidingsformules te ontwikkelen en de opgeleide BIM-professionals door middel van een sharingmodel te detacheren naar Limburgse bouwbedrijven”, zegt Chris Slaets, gedelegeerd bestuurder en directeur van Confederatie Bouw Limburg.

Building information modelling (BIM) maakt gebruik van 3D digitale bouwmodellen, waardoor het hele bouwproces beter kan worden beheerst. “BIMming is de toekomst en de oplossing voor integraal gebouwenbeheer, en kan ingezet worden als multidisciplinair opleidingsinstrument”, vertelt Slaets. “De bouwtijd wordt versneld, het aantal ontwerpfouten en de bouwkosten worden gereduceerd, en er kan beter gecommuniceerd worden naar de opdrachtgever. Digitaal versnellen binnen de bouwsector is noodzakelijk.”

Dankzij de middelen van de provincie Limburg, stad Hasselt en POM Limburg werd er zo’n 500.000 euro in het project geïnvesteerd. De deelnemende bedrijven zijn Democo, Grizaco, Habenu-van de Kreeke, Hoogmartens wegenbouw, Houben, HVC architecten, Imtech, Jaraco, Ondernemingen Swennen, Reynders, Strabag Belgium, Vandebos Algemene Bouwonderneming, Algemene Onderneming Driesen, BAM Track, Belemco, Bisar Business Architecture, Bouwbedrijf Dethier, Bouwonderneming Haex, Bouwwerken Albert Janssen, Building Group Jansen, CKS, Cooltech, Cordeel, Vanderstraeten en Willemen Construct NV.

Bron: Belga