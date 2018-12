Geweld Syrië – Trump bespreekt “sterk gecoördineerde terugtrekking” met Erdogan

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag een “lang en productief telefoongesprek” over Syrië gehad met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Trump en Erdogan hadden het over “een trage en sterk gecoördineerde terugtrekking” van de Amerikaanse troepen uit het land. “We spraken over IS, onze betrokkenheid in Syrië, en de trage en sterk gecoördineerde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio”, zo deelde Trump mee op Twitter. Daarnaast ging het gesprek volgens de president ook over het versterken van de handelsrelaties.

Volgens Turkse en Amerikaanse media besloot Trump de zowat 2.000 Amerikaanse soldaten terug te trekken uit Syrië na een telefoongesprek dat hij eerder deze maand had met Erdogan. De Amerikanen steunden er de Koerdische YPG-milities in hun gevechten tegen de jihadistische terreurgroep Islamitische Staat.

Amerikaanse parlementsleden maken zich zorgen dat de Koerdische YPG-milities zonder militaire steun zullen achterblijven, en dat terwijl Erdogan ermee dreigt om hen aan te vallen. Turkije bestempelt de Koerdische strijders als terroristen.

bron: Belga