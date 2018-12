“Geen aanwijzingen van buitenlanders onder de slachtoffers”

Na de tsunami in de zeestraat van Soenda, tussen de Indonesische eilanden Java en Sumatra, zijn er vooralsnog “geen aanwijzingen dat er buitenlanders onder de 168 slachtoffers zijn”. Dat laat de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders deze voormiddag op Twitter weten. Om na te gaan of eventueel Belgen getroffen zijn door de vloedgolf, neemt de FOD Buitenlandse Zaken contact op met de Belgische ambassade in Jakarta. Een woordvoerster van Thomas Cook/Neckermann en een woordvoerder van TUI laten weten dat de touroperators geen klanten hebben in het getroffen gebied.

bron: Belga