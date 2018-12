Hier zijn we het gelukkigst volgens Instagram

Iedereen lijkt gelukkig op Instagram. Het is tenslotte een samenvatting van de beste momenten in ons leven. Maar er is blijkbaar een plaats waar we ons gelukkiger voelen dan elders: Disneyland Tokyo.

Disneyland Tokyo

Instagram analyseerde alle locaties en bijbehorende foto’s op Instagram en daaruit volgde een interessant resultaat. Boek maar alvast tickets naar Japan als je een oppepper nodig hebt. De Japanse cultuur is sowieso fascinerend, maar als je echt dolblij wil worden, moet je naar Disneyland Tokyo. Er werden meer dan vier miljoen posts geplaatst en het telt het grootste aantal blije emoji’s. En dat betekent toch dat we oprecht blij zijn, niet?

Hartjes en ASMR







Instagram kwam nog met een aantal andere interessante cijfers aandraven. Zo gebruikten we niet minder dan 14 miljard hartjes in de fotocommentaren. ASMR, waarbij je een soort ‘hersenorgasme’ ondervindt, was de populairste nichegroep. Ten slotte gebruikten heel wat mensen Instagram ook als een middel om hun stem te laten horen. Met name #metoo, #timesup en #marchforourlives werden eindeloos gebruikt.