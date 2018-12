Dit moet je elke dag eten om gezond te blijven

Tijdens de feestdagen eten we kalkoen en kerststronk. toch zou je ook je dagelijkse portie kaas niet over het hoofd mogen zien, volgens wetenschappers van de Soochow University in China.

Mensen die regelmatig enkele blokjes kaas op het menu zetten, zouden gezonder zijn. Dat schrijven onderzoekers in het vakblad European Journal of Nutrition. Ze kwamen tot die conclusie nadat ze vijftien studies uit Europa en de VS nauwkeurig hadden bestudeerd. In totaal hadden er 200.000 mensen deelgenomen aan die onderzoeken.

De wetenschappers kwamen tot de ontdekking dat mensen die elke dag 40 gram kaas eten, 14% minder risico lopen op het krijgen van hart- en vaatziekten en 10% minder risico op het hebben van een beroerte.







Waarom?

Volgens de Chinese bollebozen zorgt kaas ervoor dat de zogenoemde ‘slechte’ cholesterol verlaagt. Dankzij de calciumbom neemt je lichaam ook minder vet op. Tot slot zit er ook een stofje in de lekkernij dat verhindert dat de slagaderen verstopt raken.

Toch kunnen de wetenschappers niet met zekerheid zeggen of kaas ook werkelijk je gezondheid bevordert. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat mensen die gezonder zijn, gewoon meer kaas eten. Onder meer vegetariërs, die sowieso al veel groeten op hun bord leggen, zullen vaker van het heerlijke goed smullen dan carnivoren.