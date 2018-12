Van der Poel nog maar eens oppermachtig op Waaslandcross

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) heeft vandaag de Waaslandcross in Sint-Niklaas, de derde manche van de Soudal Classics, op zijn naam geschreven. De Nederlander haalde het voor Quinten Hermans (Telenet Fidea Lions) en Tom Meeusen (Corendon-Circus). Van der Poel hield Hermans en Meeusen tot halfweg koers in zijn zog, maar plaatste in de zesde ronde zijn definitieve versnelling.

Voor de Nederlander is het zijn zestiende overwinning van het seizoen, zijn eerste in de Soudal Classics dit seizoen. De manches in Neerpelt en Hasselt werden respectievelijk gewonnen door Laurens Sweeck en Kevin Pauwels. Van der Poel volgt op de erelijst in Sint-Niklaas Wout van Aert op. De wereldkampioen nam dit jaar niet deel.







bron: Belga