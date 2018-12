Sanne Cant boekt zesde seizoenszege

Sanne Cant heeft vandaag de Soudal Classics veldrijden in Sint-Niklaas gewonnen. De wereldkampioene haalde het voor Loes Sels. De Amerikaanse Katie Compton vervolledigde het podium. De Waaslandcross kon niet meteen uitpakken met een stevig deelnemersveld. Met Sanne Cant, Loes Sels en Katie Compton daagden slechts drie grote namen op, andere dames kampen met blessures of kozen ervoor om enkel in de wereldbekermanche in Namen van de partij te zijn.

Het was Cant die de start voor haar rekening nam, enkel Loes Sels kon het hoge tempo van haar nichtje volgen. Katie Compton moest na een mindere start al meteen achtervolgen. Het duo werkte goed samen, maar de Amerikaanse gaf zich nog niet meteen gewonnen en ging op zoek naar de leidsters.







Vlak voor de heuvelpassage naderde Compton heel dicht, maar door een foutje bergop kwam ze tot stilstand. Zo bouwde het duo zijn voorsprong verder uit. Na twee rondes keek Compton tegen een achterstand van 20 seconden aan. Uiteindelijk zou die bonus nog oplopen tot bijna anderhalve minuut.

Cant en Sels vonden elkaar vooraan, pas halfweg de voorlaatste ronde begon Sels enkele prikjes uit te delen. Cant keerde telkens terug en samen doken ze de slotronde in. Het was Cant die in de laatste zandstrook fel uithaalde, een gaatje sloeg, maar Sels knokte zich terug in het wiel. Tevergeefs, want Cant versnelde nog een keer net voor het asfalt en pakte enkele meters. Veel sprinten kwam er niet meer aan te pas, Cant won het pleit.

Voor de wereldkampioene is het haar derde zege in Sint-Niklaas, haar zesde overwinning van het seizoen.

bron: Belga