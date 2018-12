Minstens tien inbraken in wijk in Oostduinkerke

In een villawijk in Oostduinkerke zijn vrijdagavond minstens tien woninginbraken gepleegd. Dat meldt de politie van de zone Westkust. De daders maakten vooral juwelen buit. Alle feiten speelden zich af in de wijk Mariapark in Oostduinkerke, een deelgemeente van Koksijde. In totaal had de politiezone Westkust zaterdagochtend al meldingen gekregen van tien inbraken. De daders sloegen toe tussen 17 en 22 uur en hanteerden steeds dezelfde methode. Ze forceerden het glas van een raam, om zo de kruk te kunnen openen en de woning te betreden.

Op het moment van de inbraak waren de meeste bewoners niet thuis. Een vrouw hoorde wel een slag en zag daarna wellicht twee mannen met een rugzak wegwandelen. De inbrekers gingen vooral aan de haal met juwelen, maar de precieze omvang van de buit is nog niet bekend.

De politie onderzoekt de feiten. Het labo kwam ter plaatse om een sporenonderzoek uit te voeren.

bron: Belga