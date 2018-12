Jupiler Pro League – Waasland-Beveren klopt Lokeren in kelderkraker, STVV en Kortrijk spelen gelijk

Waasland-Beveren heeft zaterdag op de twintigste speeldag van de Jupiler Pro League in een duel tussen de voorlaatste en de laatste met 2-1 van Lokeren gewonnen. Sint-Truiden en KV Kortrijk kwamen onderling niet tot scoren. Waasland-Beveren trok meteen naar voren tegen de rode lantaarn en na 23 minuten leverde dat een doelpunt op. Nana Opoku Ampomah (27.) kopte op aangeven van Boljevic de 1-0 tegen de touwen. De eerste helft leverde voorts niet veel meer op en de thuisploeg ging als verdiende leider de rust in. Na een foutieve tackle van Ticinovic kort na de pauze ging de bal op de stip, en Francesco Forte (52.) kon de thuisploeg op 2-0 brengen. Bij de eerste serieuze kans voor Lokeren was het meteen prijs: Mehdi Terki (70.) nam de bal op de slof en een prachtig afstandsschot leverde de 2-1 op. In het klassement springt Waasland-Beveren met twintig punten naar de dertiende plaats, Lokeren blijft laatste met veertien punten.

In STVV-Kortrijk leek Imoh Ezekiel de bezoekers op voorsprong te brengen met een volley, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Ook in het vervolg van de eerste helft was Ezekiel de gevaarlijkste man op het veld, maar het bleef 0-0. In de tweede helft was de eerste grote kans voor de Limburgers, maar Daichi Kamada trapte op de paal. Tien minuten voor tijd verkwanselde de Japanner een nog grotere kans, toen hij van dichtbij hoog over schoot. Sint-Truiden springt over Anderlecht naar de vijfde plaats, Kortrijk blijft tiende.

bron: Belga