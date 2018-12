Er dreigt opnieuw acuut tekort aan verplegend personeel

Er dreigt opnieuw een acuut tekort aan verpleegkundigen. De helft van de Vlaamse ziekenhuizen en woonzorgcentra vrezen volgend jaar problemen, schrijft De Morgen zaterdag op basis van een rondvraag van Zorgnet-Icuro. Vooral in het Antwerpse zit men met de handen in het haar. De Vlaamse overheid wil daarom ook werknemers financieel gaan ondersteunen als ze voor een tweede carrière kiezen in de verpleegkunde, staat in Het Nieuwsblad en De Standaard. Dit academiejaar hebben zo’n 7.300 studenten zich ingeschreven in een ­bacheloropleiding verpleegkunde. Dat zijn er een kwart minder dan twee jaar geleden (9.751). En dat voor een knelpuntberoep. Op dit moment zijn er 1.488 vacatures en dat dreigt de komende jaren nog te verslechteren door de vergrijzing. Bovendien studeren er volgende zomer geen bachelors verpleegkunde af, doordat de opleiding in 2016 met een jaar werd verlengd.

Volgens zorgambassadrice Lon Holtzer is de interesse bij scholieren in de opleiding verpleegkunde nog steeds groot, maar zijn er vooral minder zij-instromers. “Door de aantrekkende economie is het aantal werkzoekenden gedaald. En dus ook het aantal kandidaten dat zich wil omscholen”, zegt ze in De Standaard. De Vlaamse overheid wil daarom ook werknemers die kiezen voor een tweede carrière in de zorg financieel ondersteunen. “In het eerste jaar van de opleiding zouden ze een vergoeding kunnen krijgen. Vanaf het tweede jaar zijn ze al zorgkundige en kunnen studenten dus aan de slag, parttime. Die werkuren kunnen dan meetellen als stage.”

bron: Belga