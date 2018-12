Belgen in het Buitenland – Chelsea en Manchester City lijden zeldzame thuisnederlaag, De Bruyne komt wel tot scoren

Chelsea en Manchester City hebben zaterdag verloren op de achttiende speeldag van de Engelse Premier League. Chelsea, met Eden Hazard, ging thuis met 0-1 onderuit tegen Leicester. City, met scorende invaller Kevin De Bruyne, verloor met 2-3 van Crystal Palace. Hazard speelde de hele wedstrijd tegen Leicester, maar wist niet beslissend te zijn. Jamie Vardy (51.) maakte het enige doelpunt. Chelsea blijft vierde, Leicester rukt op naar de negende plaats.

De Bruyne is nog altijd terugkerende uit blessure en begon op de bank bij Manchester City. Ilkay Gundogan (27.) bracht de Citizens op voorsprong, maar Jeffery Schlupp (33.) en Andros Townsend (35.) zorgden nog voor de rust voor een ommekeer. Luka Milivojevic (ex-Anderlecht, 51.) breidde nog uit tot 1-3. Na 62 minuten mocht De Bruyne zijn opwachting maken. Met een geweldig schot vanop rechts, ver buiten de zestien – waarschijnlijk als voorzet bedoeld, maar toch mooi – bezorgde hij de thuisploeg vijf minuten voor tijd nog de aansluitingstreffer. Verder kwam City niet meer, de eerste thuisnederlaag van het seizoen is een feit.

Bij Fulham maakte Dennis Odoi de 90 minuten vol. Hij speelde 0-0 gelijk bij Newcastle. Bij Watford speelde Christian Kabasele eveneens de hele wedstrijd, maar hij wist op bezoek bij West Ham wel te winnen. Troy Deeney (30.) en Gerard Deulofeu (87.) zorgden voor een 0-2 zege.

Huddersfield, met Isaac Mbenza in de basiself en Laurent Depoitre op de bank, verloor met 1-3 van Southampton. Nathan Redmond (15.) en Danny Ings (42.) brachten de bezoekers 0-2 voor, Philip Billing (58.) bracht de thuisploeg terug in de wedstrijd. Michael Obafemi (71.) legde de match in een definitieve plooi.

In Duitsland won Düsseldorf, de ploeg van Dodi Lukebakio en Benito Raman, met 0-1 bij Hannover. Lukebakio speelde de hele wedstrijd, Raman mocht 20 minuten voor tijd invallen. Het enige doelpunt kwam in de blessuretijd op naam van Oliver Fink (90+2.).

Dedryck Boyata ontbreekt bij zijn Schotse club Celtic nog altijd met een spierblessure. Celtic klopte zaterdag Dundee met 3-0.

bron: Belga