Beker van België handbal (m) – Bocholt met de vingers in de neus voorbij bekerhouder Hasselt

Bocholt, Tongeren, Sportting Nelo en Wezet hebben zich zaterdag voor de halve finales van de Beker van België handbal voor mannenteam geplaatst. In de topaffiche van de kwartfinales moest bekerhouder Initia Hasselt een 33-41 nederlaag incasseren tegen Achilles Bocholt, de leider in de BeNeleague. Veel spanning was er niet in Hasselt-Bocholt. Initia hield precies vijf minuten gelijke tred en gaf de bezoekers daarna een vrijgeleide. Het overwicht van Bocholt vertaalde zich in een 15-21 score aan de rust. In de tweede periode bleef Bocholt scoren aan de lopende band, maar achterin kreeg het de zaken niet meer op orde. Op de 33-41 zege viel evenwel niets aan te merken.

Spannender ging het eraan toe in Tongeren-Sasja. Tien minuten voor tijd was bij 19-19 niets beslist. In de slotfase trokken de Limburgers het laken naar zich toe en plaatsten ze zich met 23-21 voor de halve finales.

NeLo had het in Eynatten in de eerste helft behoorlijk moeilijk en kwam niet verder dan 12-12. na rust waren de Limburgers baas, wat uiteindelijk resulteerde in 20-26 winst. Tweedeklasser Houthalen leed tegen Wezet uit de BeNeleague een logische 21-39-nederlaag.

In de halve finales, die in maart worden afgewerkt, neemt Bocholt het thuis op tegen Wezet, Sporting NeLo krijgt het bezoek van Tongeren.

bron: Belga