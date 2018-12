Russen verven sneeuw wit om bizarre reden

De lokale overheid van de Siberische stad Kemerovo heeft naar verluidt witte verf gebruikt om zo vervuilende assen te verbergen. Het vervelende van sneeuw – en de kleur wit – is dat je elk vuiltje erop ziet.

In Kemerovo zit klaarblijkelijk zoveel as in de lucht vanwege de vieze rook van de koolindustrie en mijnbouw dat de sneeuw er in een grauwe grijze kleur uit de lucht valt. Dus om niet te veel op te vallen wordt de sneeuw nu maagdelijk wit geverfd.







Op beelden die maandag op YouTube gedeeld werden is te zien hoe de handen van een vrouw helemaal wit worden vanwege de verf. Zij demonstreert de maskering door haar handen in een hoop sneeuw te steken, zo meldt de Moscow Times.

“Je kan stroken zien en het plakt zelfs”, vertelt ze terwijl het witte goedje aan haar vingertoppen blijft kleven. De burgemeester is niet te spreken over de actie en heeft aangedrongen om de boel schoon te maken. Ook bood hij zijn excuses aan, volgens hem zou dit de positieve feestdagenstemming in Keremovo verpesten.

Industriestad

Het probleem van de assneeuw was blijkbaar zo ernstig in de stad met meer dan 400.000 inwoners dat er helemaal geen wit dek meer in de nabije omgeving te vinden was. Kemerovo is een typische Siberische industriestad die wordt omringd door kolenmijnen.

De leefomstandigheden in dit deel van Rusland zijn er na de val van de Sovjet-Unie niet bepaald op vooruit gegaan. Mede door de ongezonde lucht, ligt de gemiddelde levensverwachting er zelfs voor Russische begrippen vrij laag. Mannen worden er gemiddeld slechts 63 jaar oud en voor vrouwen is dit 75 jaar. Ter vergelijking: in Moskou worden mannen gemiddeld 74 jaar en vrouwen 81.

Bron: Metro Nederland