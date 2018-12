Dit gebeurde er het afgelopen jaar: deel 2

Het afgelopen jaar zal de Belgische geschiedenisboeken ingaan als een aaneenschakeling van internationaal geruzie, parlementair gekissebis en nationaal sportsucces. Deel één van ons jaaroverzicht lijst de meest opvallende gebeurtenissen van de laatste zes maanden van 2018 op.

10 juli: Voetbalploeg gered uit Thaise grot

Reddingswerkers halen de laatste van twaalf jonge voetballers en hun trainer uit een grot in Thailand. De ‘12 Wild Boars’ kwamen tweeënhalve week eerder vast te zitten toen ze verrast werden door het plots stijgende waterpeil. Daarom was de redding een race tegen de tijd. Geen van de voetballers of hun coach houdt een fysiek letsel over aan het incident.

14 juli: België pakt brons op WK voetbal







De Rode Duivels winnen in de kleine finale van het WK met 2-0 van Engeland. De doelpunten zijn van Thomas Meunier en Eden Hazard. Het levert hen de derde plaats op het toernooi op, het beste Belgische resultaat ooit. Frankrijk, dat België uitschakelde in de halve finale, kroont zich tot wereldkampioen. Het verslaat in de finale Kroatië met 4-2.

13 juli – 7 augustus: 25 dagen hittegolf verspreid over twee perioden

Tijdens de maanden juli en augustus gaat België gebukt onder twee hittegolven. Daarbij moet het kwik minstens vijf dagen op rij tot 25 graden Celsius of meer stijgen. Drie dagen daarvan moet de thermometer 30 graden of meer aangeven. De eerste hittegolf duurt van 13 tot 27 juli, de tweede 29 juli tot 7 augustus. Dat zijn opgeteld 25 dagen op een kleine maand tijd.

14 augustus: De Ponte Morandi in Genua stort in

Een groot deel van de Ponte Morandi-brug, die twee stadsdelen in het Italiaanse Genua met elkaar verbindt, valt naar beneden. Daarbij vallen 43 dodelijke slachtoffers en 15 gewonden. Op het moment van de instorting regende het hevig en woedde er een onweer. Toch worden er al snel vragen gesteld bij de toestand van de brug, maar volgens het hoofd van het wegbeheer was er geen reden om aan de veiligheid te twijfelen.

28 september: Meer dan 2.000 mensen sterven bij aardbeving en tsunami in Sulawesi

Een zware aardbeving schudt Sulawesi, een van de grootste eilanden van Indonesië, door elkaar. Meteen daarop komt een tsunami aan land. Zo’n 2.200 mensen overleven de natuurramp niet. Meer dan 14.000 mensen raken gewond en minstens 1.300 raken vermist. Een inzamelingsactie van Consortium 12-12 haalt in Vlaanderen op korte tijd 2,4 miljoen euro op.

10 oktober: Start operatie Propere Handen

Speurders vallen binnen bij tal van voetbalclubs uit 1A en 1B. De huiszoekingen kaderen in een onderzoek naar fraude en matchfixing. Spilfiguren in het voetbalschandaal zijn de makelaars Mogi Bayat en Dejan Veljković. Ook de scheidsrechters Bart Vertenten en Sébastien Delferière worden in verdenking gesteld. In de nasleep ervan komt de Pro League met nieuwe regels over de werking en omgang met makelaars.

2 november: Nina Derwael wint goud op WK turnen

Nina Derwael haalt tijdens de finale van de brug met ongelijke leggers op het wereldkampioenschap een score van 15.200. Dat is goed voor een gouden medaille, de eerste ooit voor een Belgische gymnast op het WK turnen. Ze eindigt ook nog als vierde in de meerkamp en op de balk.

17 november: Gele hesjes komen op straat

De gele hesjes organiseren hun eerste demonstraties in Frankrijk. De beweging, die online ontstond, blokkeert initieel wegen en tankstations om de hoge brandstofprijzen aan te klagen. Daarna breidt het protest uit naar het beleid van Frans president Emmanuel Macron. De manifestanten, die zich kleden in gele veiligheidshesjes, krijgen later ook navolging in onder andere België, Nederland en Duitsland.