Deze ongemakkelijke houding is goed voor je seksleven

De brughouding is een populaire yogapositie die verschillende voordelen heeft. Hij vermindert de stress, opent de longen én heeft een positieve invloed op je seksleven. Zo maakt hij je heupen flexibel en stimuleert hij intense orgasmes.

De houding wordt ook wel ‘de heupopener’ genoemd. Hij zorgt ervoor dat blokkades in de bekken verdwijnen en de heupen flexibel worden. Need we say more? Bovendien helpt deze lichaamsstand om getrainde bekkenbodemspieren te krijgen. Spieren bewust beheren tijdens de seks vergroot de wrijving, waardoor de prikkeling bij beide geliefden toeneemt. De positie zorgt dus ook voor hevigere orgasmes.

Wie vonken tussen de lakens wil, moet de brughouding wel juist uitvoeren. Knieën gebogen, heupen zo ver mogelijk richting het plafond, voeten recht en borst zo dicht mogelijk bij de kin. En vergeet niet: oefening baart kunst (zowel voor de brugpositie als je seksleven).