Weerbericht: kortste dag van het jaar valt in het water

Deze namiddag wordt het droger vanaf het westen met geleidelijk breder wordende opklaringen. Over het zuiden en oosten van het land blijft het een groot deel van de namiddag evenwel zwaarbewolkt met af en toe nog regen. Het is zeer zacht met maxima van 9 graden op de Ardense toppen tot lokaal 14 graden in Vlaanderen. Er staat een vrij krachtige tot krachtige, aan zee soms harde westzuidwestenwind met lokaal windstoten tot 70 à 80 kilometer per uur. Dat meldt het KMI. Vanavond is het droog met enkel over het zuiden nog kans op enkele buien. In de loop van de nacht arriveert echter een nieuwe regenzone vanaf het westen en deze trekt vervolgens over ons land. Het is een zeer zachte nacht met minima van 6 graden in de Hoge Venen tot 10 à 11 graden in het westen. Er staat een matige tot vrij krachtige, aan zee soms krachtige, westzuidwestenwind met windstoten tot lokaal 50 à 70 kilometer per uur.

Morgen wisselen opklaringen en vrij veel wolkenvelden elkaar af. Vooral ten zuiden van Samber en Maas verwachten we buien, eventueel met een donderslag. Ook elders is er kans op een bui, maar in de loop van de namiddag wordt het droger. De maxima schommelen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 11 graden in Vlaanderen. De westen- tot westzuidwestenwind is matig en aanvankelijk soms nog vrij krachtig met windstoten tot 60 kilometer per uur, of meer op de hoogten.







Zondag is het zwaarbewolkt met in de loop van de dag perioden met regen. Het wordt zacht met maxima tot 12 graden in het westen van het land en rond 8 graden op de hoogste toppen. Er staat een overwegend matige wind uit zuid, later ruimend naar west.

