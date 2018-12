De Amerikaanse president Donald Trump zou moeten afstappen van zijn shutdown-strategie om de overheid te dwingen de 5 miljard dollar op te hoesten voor zijn grensmuur en in plaats daarvan alles in het werk stellen om de federale agentschappen te laten functioneren voor Kerstmis. Dat zei de leider van de Democraten in de Senaat. “Er zijn gewoonweg niet genoeg stemmen in de Senaat voor de financiering van een dure grensmuur met belastinggeld”, zei Chuck Schumer in de Senaat, minder dan twaalf uur voor de sluiting van negen federale agentschappen door gebrek aan geld. “President Trump: je krijgt je muur niet”, zei Schumer. Hij voegde eraan toe: “Geef je shutdown-strategie op, je hebt die nu al niet minder dan 25 keer aangekondigd… President Trump, je bezit de shutdown”, zei hij en verweet de opvliegende baas van het Witte Huis te handelen in een vlaag van woede en een driftbui.

bron: Belga