“Terugwinnen van vertrouwen wordt enorme uitdaging”

Volgens een peiling in La Dernière Heure, heeft liefst 76 procent van de ondervraagden geen vertrouwen meer in het voetbal. “Dat is een verschrikkelijke vaststelling, maar niet zo verrassend. Het wordt een enorme uitdaging om het vertrouwen terug te winnen”, reageerde Pro League-CEO Pierre François. “Na zo’n sterk gemediatiseerde gebeurtenissen, zal er altijd een weerslag zijn op de publieke opinie. Ik ben niet verrast door het resultaat. Het is zelfs een enorme uitdaging voor ons”, verklaarde François, die ook meewerkte aan de aanbevelingen van de Pro League rond de problematiek van spelersmakelaars.

“We moesten onze partners geruststellen, en ze waren blij dat we maatregelen hebben genomen. Maar het publiek stel je niet zo snel gerust. We zullen de fans moeten terugwinnen. Als alle actoren doen wat ze moeten, komen we sterker uit deze crisis”, aldus François. “Alle clubs moeten aan hetzelfde zeel trekken. De initiatieven die we nemen moeten voor vooruitgang zorgen.”







bron: Belga