Sociale onrust Frankrijk – Franse Assemblée zet licht op groen voor pakket maatregelen

De Franse Assemblée nationale heeft in de nacht van donderdag op vrijdag de reeks maatregelen goedgekeurd, die het protest van de zogenaamde “gele hesjes” zou moeten temperen. Het gaat onder meer om de verhoging van het minimumloon met ongeveer 100 euro per maand, een fiscale korting voor de meeste pensioenen en het lastenvrij maken van overuren. Over de maatregelen werd maar liefst dertien uur gedebatteerd. Het wetsontwerp dat “economische en sociale noodmaatregelen” werd gedoopt en via een versnelde procedure door het parlement wordt gesluisd, werd met een ruime meerderheid goedgekeurd.

Linkse politici zoals Jean-Luc Mélenchon vinden echter dat de maatregelen veel te weinig zijn en dat het protest dan ook zal aanhouden. Dat er op overuren geen sociale lasten of belastingen meer moeten worden betaald, werd afgedaan als gevaarlijk omdat het aanwervingen zou afremmen. Er was ook veel kritiek op het kostenplaatje van het pakket.

Vrijdag buigt de Franse Senaat zich over de tekst.

Bron: Belga