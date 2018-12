Slachthuis Tielt vervolgd voor wanpraktijken

Het Ieperse parket zal het Exportslachthuis in Tielt vervolgen voor inbreuken op het dierenwelzijn en de volksgezondheid. Het slachthuis kwam eerder in opspraak na een undercoverfilmpje van Animal Rights. “Zowel de zaakvoerder als de firma zullen vervolgd worden voor een aantal inbreuken op het dierenwelzijn en de volksgezondheid in de periode maart tot november 2017”, zo bevestigt Johan Lescrauwaert van het parket van West-Vlaanderen, afdeling Ieper. “De klacht van Animal Rights en de beelden die zij maakten, maken deel uit van het onderzoek.”

De dierenrechtenorganisatie filmde in maart vorig jaar hoe de dieren in het slachthuis mishandeld werden. Op de beelden was te zien hoe varkens geschopt werden en aan de oren werden getrokken. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts stuurde toen een inspectieteam en besloot om de activiteiten in het slachthuis een tijd stil te leggen. Het parket tilt zwaar aan de feiten en wil de zaak voor de rechter brengen.







“Op de zwaarste feiten staat een mogelijke gevangenisstraf van een tot zes maanden en een boete tot 2.000 euro”, aldus de parketwoordvoerder. Afgelopen zomer vielen tientallen Franse dierenrechtenactivisten binnen in datzelfde slachthuis. Ze konden een varken bevrijden en blokkeerden daarna de gang tussen de hokken en de slachtplaats. Deze feiten staan echter los van het huidige onderzoek.

bron: Belga