N-VA trekt in 2019 weer volop de kaart van het confederalisme

De N-VA trekt voor de verkiezingen van 2019 opnieuw volop de communautaire kaart. Dat zei Vlaams minister-president Geert Bourgeois vandaag in De Ochtend op Radio 1. “Vlaanderen heeft alles in huis om aan te sluiten bij de Europese toplanden. Het confederalisme is de sleutel tot meer welvaart.” Over de federale crisis is Bourgeois duidelijk. “N-VA heeft de regering niet doen vallen, ze is er wel uitgezet. Het is jammer dat het zo verlopen is”, klinkt het. De minister-president bevestigt dat de partij in 2019 opnieuw met een communautaire agenda naar de kiezer trekt. De afgelopen legislatuur zat dat dossier in de koelkast, na federale afspraken. De Vlaams-nationalisten legden de afgelopen 4,5 jaar vooral de nadruk op het identitaire. “Het communautaire is nooit verdwenen uit de partij, maar we hebben wel afgesproken om het niet op de agenda te zetten”, zegt Bourgeois daarover. “Het identitaire is een van de speerpunten van de partij, maar we gaan diverse klemtonen leggen. Vlaanderen heeft alles in huis om aan te sluiten bij de Hanzelanden, bij de Europese top, en confederalisme is de sleutel daartoe. Wij gaan die kaart volop trekken.”

Om grote communautaire omwentelingen te realiseren, moet het parlement nog voor de verkiezingen normaal gezien de grondwet – via het artikel 195 – voor herziening vatbaar verklaren, maar dat is geen must, zegt Bourgeois. “Grote hervormingen zijn ook vroeger al gebeurd zonder dat de grondwet voor herziening vatbaar was verklaard.”







Over zijn eigen ambities na 2019 is volgens Bourgeois nog niets beslist. “Ik zal in elk geval nog een rol spelen, een grote rol hoop ik ook.” Volgens de minister-president zal de partij “kort na Nieuwjaar” knopen doorhakken.

De Vlaamse regering heeft vandaag/vrijdag haar laatste ministerraad van het jaar. Er staan 180 punten op de agenda, met onder meer een aantal zware investeringsdossiers. De benoeming van een nieuwe provinciegouverneur voor Oost-Vlaanderen is daar niet bij, zegt Bourgeois, al sluit hij niet uit dat de regering het onderwerp wel aankaart.

bron: Belga