Licentiecommissie legt Tubeke transferverbod op

De Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Tubeke een transferverbod opgelegd, omdat de 1B-club bij de tussentijdse evaluatie niet voldeed aan alle voorwaarden. Dat vernam het persagentschap Belga van licentiemanager Nils Van Brantegem. Het transferverbod geldt zolang de rode lantaarn in 1B niet kan bewijzen dat het in orde is met de licentievoorwaarden. “De bal ligt in het kamp van Tubeke”, stelt Van Brantegem, die verder geen commentaar wenst te geven. De Waals-Brabanders mogen tijdens de wintermercato geen transfers uitvoeren. Pas als ze bewijzen dat hun dossier voldoet aan de eisen van de licentiecommissie, wordt het transferverbod opgeheven.

Tijdens de maanden november en december van elk seizoen voert de Licentiemanager een tussentijdse controle uit op de naleving van de financiële verplichtingen. Zo moeten clubs onder meer kunnen bewijzen dat ze de lonen aan spelers, leden van de technische staf en personeel uitbetaald hebben, dat ze alle belastingen betaald hebben en dat de huur voor stadion en trainingsfaciliteiten ingelost is.







Navraag leert dat het in het geval van Tubeke een schending van bondsartikel P407.1.6 betreft. De 1B-club zou niet kunnen bewijzen dat de lonen aan spelers, trainers en alle personeel en de sociale bijdragen betaald zijn.

Alle andere profclubs in 1A en 1B doorstonden de tussentijdse evaluatie en mogen zich in januari zorgeloos uitleven op de transfermarkt.

Bron: Belga