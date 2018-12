Koppel dood teruggevonden in hun huis in Philippeville

Een bejaard koppel is dood teruggevonden in hun huis in Philippeville. Dat melden verschillende media vrijdag, op basis van verklaringen van Marc Servais, substituut bij het parket in Namen. Volgens de eerste vaststellingen van de onderzoekers zou de man zijn vrouw gedood hebben, en vervolgens zelfmoord gepleegd hebben. Het parket van Namen-Dinant heeft een onderzoeksrechter en de federale politie vrijdagnamiddag ter plaatse gestuurd. Zaterdag wordt een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de vrouw.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en op zelfmoord1813.be.







bron: Belga