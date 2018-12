Bestuursakkoord in Antwerpen is “geen ommekeer”

Volgens Groen-voorzitster Meyrem Almaci is het ontwerp-bestuursakkoord in Antwerpen “geen ommekeer”. Dat zegt ze op Twitter. “BDW II is een doorslagje van BDW I. Klimaatambitie afwezig, geen circulatieplan, geen extra groen, geen pro-actieve praktijktesten. Kortom: geen ommekeer.” De N-VA van burgemeester Bart De Wever sloot in Antwerpen een bestuursakkoord met sp.a en Open Vld. De tekst – ‘De Grote Verbinding’ – moet nog goedgekeurd worden door de partijleden. Volgens Groen-voorzitster Meyrem Almaci staat echter weinig nieuws in het bestuursakkoord. “Een doorslagje van BDW I”, noemt ze het op Twitter. Volgens Almaci is er onder meer geen sprake van een circulatieplan, meer groene ruimte of pro-actieve praktijktesten. Antwerps Groen-kopstuk Wouter Van Besien deed het in oktober niet slecht in Antwerpen. Maar de groenen zagen een samenwerking met N-VA niet zitten, en voor een alternatieve linkse meerderheid zonder N-VA waren niet genoeg zetels.

bron: Belga