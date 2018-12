Bart Aernouts en Katrien Verstuyft zijn Triatleten van het Jaar

Bart Aernouts en Katrien Verstuyft zijn vrijdag in Leuven tot Triatleet en Triatlete van het Jaar uitgeroepen. De Belgian Hammers leverden de Prestatie van het Jaar. Aernouts, tweede in de Ironman van Hawai, kreeg de voorkeur op Pieter Heemeryck en Tim Van Hemel. Verstuyft won de Challenge van Praag en de Zwintriatlon in Knokke-Heist en stond mee op het podium in Lissabon, Geraardsbergen, Cascais, Sardinië en Mallorca. Valerie Barthelemy en Alexandra Tondeur waren de andere genomineerden.

De Prijs voor de Prestatie van het Jaar ging naar Valerie Barthelemy, Jelle Geens, Claire Michel en Marten Van Riel, samen de “Belgian Hammers”. Zij pakten in Glasgow brons in de eerste editie van het EK gemengde aflossing.

.







bron: Belga