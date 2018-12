Zo ontcijfer jij elke dresscode

De feestdagen naderen met rasse schreden. Je hebt al je cadeautjes gekocht en kent het kerstmenu van binnen en van buiten. Maar je twijfelt nog steeds over de juiste dresscode? Geen nood. Wij spraken met Abraham de Amézaga, een mode- en luxejournalist die eerder werkte als correspondent voor Vogue Latin America. Hij zorgt ervoor dat je nooit nog under- of overdressed op een feestje arriveert.

Black Tie







“Tijdens een black tie-evenement dragen mannen een zwarte smoking. Er bestaan ook witte smokings, maar die bewaar je best voor de zomerperiode”, zegt Amézaga. “Leren schoenen onder een smoking zijn een absolute must. Vrouwen dragen altijd een jurk. De lengte ervan maakt niet uit.”

Schoenen en accessoires: Halfhoge hakken, kleine handtassen, opgestoken haar en flashy juwelen.

Smart Casual

“Deze stijl is weer iets minder formeel dan de vorige. Hierdoor heb je de mogelijkheid om gewaagde ontwerpen en prints te dragen en houd je het toch nog steeds professioneel”, legt Amézaga uit.

Schoenen en accessoires: Geen hoge hakken. Grote of medium-grote handtassen zijn toegestaan, maar doe dan niet te veel juwelen aan.

Cocktail

“Op een cocktailparty dragen mannen een donker maatpak en kiezen vrouwen best voor kortere outfits”, zegt Amézaga. “Vrouwen kunnen rokjes dragen, maar tegenwoordig zijn ook vrouwelijke maatpakken erg trendy. Modeontwerper Yves Saint Laurent zei ooit dat een vrouw die zich als een man kleedt, het toppunt van vrouwelijkheid is”, aldus de modejournalist.

Semiformal Business

“Zowel mannen en vrouwen kunnen een jeans dragen als ze naar een kerstfeestje van hun werk gaan, al moet de outfit nog steeds een professionele toets hebben. Tegenwoordig kan je ook kiezen voor een ‘casual costume’. Vrouwen kunnen ook jurken op knielengte dragen.”

Schoenen en accessoires: Discrete juwelen en sjaaltjes. Handtassen in alle soorten en maten zijn toegelaten.

Business Professional

Moet je naar het kerstfeestje of de nieuwjaarsdrink van je werk? Geen zorgen, ook dan kan Amézaga jou tips geven voor de perfecte outfit. “Alles hangt natuurlijk af van de sector waarin je werkt. Als je in een creatieve sector werkt, kan je kiezen voor opvallende en hippe prints. Als het eerder een formeel feestje is, doe je best een maatpak of kleren aan met neutrale kleuren.”

Schoenen en accessoires: Je bent nog steeds aan het werk, dus draag geen al te hoge hakken. Ook mini-rokjes zijn een absolute ‘no go’.

Casual

Ga je naar een nieuwjaarsdrink van een goede vriend of vriendin? Dan kan je volgens Amézaga gewoon ‘relaxed’ naar het feestje gaan. “Je kan een jeans met een T-shirt en comfortabele schoenen aandoen.”

Tips voor elk kerstfeest:

-Weet naar wat voor evenement je gaat: “De organisator bepaalt de dresscode. Denk ook na over de locatie en het weer.”

-Zorg dat je in je kledingkast spullen terugvindt waar je altijd op terug kan vallen.

-Mannen moeten volgens Amézaga “twee goede maatpakken, drie witte T-shirts, een jeansbroek, en een zwarte leren vest” in hun kast hebben hangen.

-Absolute musts voor vrouwen zijn “een zwarte jurk, verschillende eenvoudige jurken in verschillende lengtes, een trenchcoat, twee maatpakken, witte en neutrale blouses en een paar schoenen met medium-hoge hakken en een paar met hoge hakken.”

Bron: MWN

Foto’s: Getty Images