Mensen met dit sterrenbeeld zijn het populairst op datingapps

Er is wel degelijk een verband tussen populariteit op datingapps en sterrenbeelden. Eén sterrenbeeld scoort zelfs opvallend beter dan de anderen, zo blijkt.

Daten via apps is over het algemeen redelijk oppervlakkig. Mensen selecteren op basis van het uiterlijk en een korte omschrijving. Uit onderzoek is nu gebleken dat er toch bepaalde sterrenbeelden zijn die het beter doen dan de rest.

Vurig, gepassioneerd en loyaal







Het onderzoek werd uitgevoerd door de datingapp Jaumo. De makers ervan verzamelden de ontvangen likes van 40 miljoen gebruikers en zochten uit in hoeverre hun sterrenbeeld daar een invloed op had.

Schorpioenen kwamen als de grote winnaar uit de test, met een monsterscore van 12,12 procent van alle likes. Mensen die geboren zijn tussen 23 oktober en 21 november worden vaak gekenmerkt als vurig, gepassioneerd en loyaal, dus dat kan een mogelijke verklaring zijn.

Pech voor boogschutters

Ook weegschalen en maagden kregen heel wat likes, respectievelijk 9,95 en 8,72 procent. Mensen die het levenslicht zagen rond de herfst weten dus beter te charmeren dan de rest. Onderaan het lijstje bengelt dan weer de boogschutter. Met slechts 6,96 procent doen ze bijna de helft slechter dan schorpioenen. Hoe dat komt? Niemand die het weet.

Hieronder het volledige overzicht:

Schorpioen: 12,12 procent

Weegschaal: 9,95 procent

Maagd: 8,72 procent

Kreeft: 8,46 procent

Leeuw: 8,38 procent

Stier: 7,94 procent

Tweelingen: 7,88 procent

Ram: 7,60 procent

Vis: 7,55 procent

Steenbok: 7,22 procent

Waterman: 7, 17 procent

Boogschutter: 6,96 procent