De beste tactiek om je boodschappen te doen voor de feestdagen

De feestdagen zijn al druk genoeg. Bedenken wat je gaat eten, hoeveel gangen, welke cadeautjes en is er al een kerstboom gehaald? Dan wil je helemaal niet nadenken over de aanbiedingen in de supermarkt, daar is geen tijd voor. Daarom heeft Metro een supermarktstrategie opgesteld. Veel succes!

Metro Nederland heef de hulp ingeroepen van koopjesgoeroe Minke van Kuijen, die voor haar website Gierige Gerda altijd op zoek is naar de beste aanbiedingen, ook tijdens de feestdagen. “Ik wil wel genieten van de feestdagen, maar ik zorg ook dat ik niet te veel geld uitgeef”, aldus Minke. En geld uitgeven doe je sneller dan je denkt.







“Rond de feestdagen zijn dingen duurder en daar moet je op letten”, vervolgt ze. “Een pak aardappelschijfjes met een kerstlogo erop is al snel drie keer duurder dan normaal. Heel leuk dat ze in de vorm van kerstboompjes zijn, maar als je dat echt zo graag wil kan je het net zo goed zelf doen.” In de kwaliteit zit namelijk geen verschil, hoewel mensen volgens Minke wel dat idee hebben. “Mensen denken dat iets luxueuzer is als er een kerstlogo op staat, maar dat is negen van de tien keer niet het geval.”

Invriezen

Sowieso is je inkopen rond de feestdagen doen geen goed plan, zegt Minke. “Ik zorg zelf dat ik niet alles op 24 december koop, dan is het namelijk een stuk duurder. Vlees kun je ook een week eerder kopen en invriezen, dat blijft even lekker.”

Voor de beste deals houdt ze al weken voor Kerstmis de aanbiedingen in de gaten. “Ik begin eigenlijk op 1 december al met plannen. Frisdrank haal ik bijvoorbeeld dan al.” En Minke richt zich ook niet op één supermarkt. “Ik kies er een of twee waar ik de beste deals kan vinden. Of ik verdeel het boodschappen doen over meerdere dagen.”

Plannen

Plannen is voor haar dan ook een van de belangrijkste dingen voor het besparen bij de boodschappen. “Zorg bijvoorbeeld ook dat je plant wanneer je precies je boodschappen gaat halen.” Zelf probeert ze de drukte voor te zijn door vandaag al de laatste dingen in huis te halen. “Als het druk is, ontstaat er namelijk chaos. Dan zijn dingen op, grijp je snel een alternatief en ben je uiteindelijk duurder af”, vertelt ze. “Het beste is je gewoon te houden aan je boodschappenlijstje of je boodschappen van te voren te bestellen.”

En last but not least: “Blijf kritisch wanneer je de aanbiedingen in de gaten houdt.” Het komt volgens Minke vaak genoeg voor dat een aanbieding helemaal niet zo voordelig is als lijkt. “Laat je niet afleiden door de kleuren en grote letters, kijk naar de normale prijs en betaal nooit meer dan 50% van de normale prijs. Anders is het geen aanbieding.”

Tips van Gierige Gerda

1 Plannen. Bedenk van te voren wat je wil hebben, wanneer je het gaat halen en waar je dat gaat doen.

2 Aanbiedingen. Neem gedurende de maand alvast hier en daar kleine dingen mee en dan bespaar je uiteindelijk veel geld. Houd de aanbiedingen in de gaten voor de beste deals en wijk daarin ook af van je vaste supermarkt.

3 Vermijd de kerstlogo’s. Die zijn duurder, maar geven niet per se een betere kwaliteit.

4 Wacht niet tot 24 december. Doe het niet. Het is druk, alles is op en stress alom.

Bron: Metro Nederland