Greenpeace overhandigt bezorgde klimaatbrief aan koning Filip

Greenpeace heeft vandaag op het koninklijk paleis een klimaatbrief overhandigd die door 70.000 bezorgde mensen werd ondertekend. Pol De Witte, secretaris-generaal van het Huis van Zijne Majesteit de Koning, nam de brief in ontvangst van algemeen directeur van Greenpeace Valerie Del Re en een van de ondertekenaars. De brief werd in twee weken tijd ondertekend door 70.000 mensen. Zij uitten in de brief hun bezorgdheid over “het onvermogen van de Belgische politici om het klimaatprobleem aan te pakken”, klinkt het. Greenpeace vraagt nu aan de koning om de politieke leiders te wijzen op de dringende nood voor een ambitieus klimaatbeleid met concrete acties.

Om hun eisen extra kracht bij te zetten, overhandigde Greenpeace ook rapporten over de klimaatverandering en klimaatoplossingen. De vier kinderen van de koning kregen dan weer elk een T-shirt met het opschrift “It’s not too late”.







Greenpeace hoopt dat de koning zijn oproep ter harte neemt. Het liet aan de secretaris-generaal weten dat het “als milieuorganisatie met een lange geschiedenis van klimaatactie zijn expertise en inzichten ter beschikking stelt voor een eventuele consultatieronde om op korte termijn tot een ambitieus nationaal klimaatplan te komen”.

bron: Belga