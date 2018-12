Congolese verkiezingen – Oppositie roept op tot protest na uitstel stembusgang

De oppositiekandidaten in Congo reageren vol ongenoegen op het uitstel van de verkiezingen, waartoe de kiescommissie donderdag besliste. “We willen deze verkiezingscommissie niet meer, we zijn klaar voor verkiezingen deze zondag”, reageerde oppositiekandidaat Felix Tshisekedi, die oproept tot protest. “We zullen samenkomen om onze mensen op te roepen tot marsen tegen de kiescommissie. Wij willen niet één minuut uitstel”, voegde hij toe. Ook Martin Fayulu toonde zich geïrriteerd door het uitstel. “Deze verkiezingen zijn niet langer ernstig”, klonk het bij hem.

Normaal zouden de Congolezen zondag met ruim twee jaar vertraging naar de stembus trekken om, onder meer, een opvolger te kiezen voor president Joseph Kabila. De voorzitter van de kiescommissie, Corneille Nangaa, kondigde donderdagnamiddag echter aan dat dat technisch niet haalbaar is. Als reden gaf hij de brand van vorige week op, in een opslagplaats van de commissie in Kinshasa. Daarbij werd 80 procent van de stemcomputers voor de hoofdstad vernield. De verkiezingen worden met een week uitgesteld, tot zondag 30 december.

bron: Belga