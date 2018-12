Zes op de tien Belgen geeft work-lifebalans goede punten

Zes op de tien werkende Belgen denkt buiten de kantooruren nog aan hun werk. Toch zegt 80% geen moeite te hebben om werk en privé te combineren. Dat blijkt uit onderzoek van SD Worx. Het is met name de mate van flexibiliteit die voor deze goede balans zorgt.

Het onderzoek focuste op de vraag of onze work-lifebalans in evenwicht is en werd uitgevoerd bij 5.000 werknemers in België, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. Uit de resultaten blijkt dat zes op de tien Belgische werknemers tijdens hun privétijd nog steeds aan werk denkt; 38% bekijkt nog e-mails en 27% werkt zelfs nog door na de werkuren.

Cijfers hoger in buurlanden







Deze percentages liggen vrij laag in vergelijking met de ons omringende landen. Zo zegt 47% van de Britten en 44% van de Nederlanders e-mails te lezen buiten de werkuren. In Duitsland wordt dit het minst gedaan (28%). Britten en Nederlanders werken ook vaker dan Belgen door in de privétijd, respectievelijk 44% en 34%. Desondanks zijn Belgische werknemers over het algemeen tevreden over hun work-lifebalans. Met 82% zit België bij de besten – enkel Nederland scoort beter met 86%.

Flexibiliteit is belangrijk

Veel heeft te maken met keuzevrijheid en flexibiliteit. Zo zijn acht op de tien medewerkers tevreden over de flexibiliteit die ze krijgen om hun vakantie te bepalen. Hoe beter de werkomgeving en hoe minder tijdsdruk iemand ervaart, hoe meer iemand tevreden is over de work-lifebalans. De flexibiliteit die werkgevers bieden om het werk- en privéleven op elkaar af te stemmen, is hierbij uiteraard van belang. Zo’n 80% van de medewerkers vindt dat de werkgever hier in het algemeen flexibel mee omspringt. Van hen ervaart bijna één op vier dat zelfs als zeer flexibel.

Vooral flexibel inzake verlof

SD Worx peilde daarnaast naar de mate waarin medewerkers zelf hun vakantie, werkuren en tot slot de plaats waar ze werken kunnen bepalen. De meeste flexibiliteit ervaren medewerkers in België bij het bepalen van de verlofperiode (84%). De werkplek zelf mogen bepalen is minder vanzelfsprekend, maar 54% vindt nog steeds dat hun werkgever zich daarin soepel opstelt.

Er is duidelijk een correlatie tussen flexibiliteit krijgen op het werk en een goeie work-lifebalans: SDWorx veronderstelt dat hoe meer flexibiliteit iemand krijgt van de werkgever, hoe beter de balans tussen werk en privé is. Het toekennen van enige flexibiliteit komt ook de werkgever ten goede. De mate waarin medewerkers hun werk- en privéleven goed kunnen combineren, heeft immers impact op de tevredenheid en het engagement.