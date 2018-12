Politie stuit op vreemde vondst in vuilniszak

In het Braziliaanse Sao Paolo heeft de politie een bizarre ontdekking gedaan. Wat volgens de agenten een lijk in een vuilniszak was, bleek een dronken man te zijn die rustig zijn roes uitsliep.

Het politiekorps ontving een oproep van een bange – en lichtjes dramatische – hondenuitlater, die zei dat er “een zak met in stukken gekapte lichaamsdelen” in de bosjes lag. De agenten namen het telefoontje serieus en rukten onmiddellijk uit naar de plaats delict.

Forensisch team







“We hebben de vuilniszak vanop een afstand bekeken en stelden vast dat het wel degelijk om stoffelijk overschot ging”, vertelt politieman Sergio Passos aan de lokale pers. “We wilden de scène niet verstoren en trommelden zo snel mogelijk een forensisch team op.”

Verrassende ontdekking

Toen de ploeg het ‘lijk’ wilde onderzoeken, begon het opeens te bewegen. “We verschoten ons dood”, aldus Passos. Het bleek om een levende man te gaan die een glaasje te veel op had. Daarom besloot hij een dutje te doen in een zak langs de kant van de weg. “We waren heel blij dat het toch niet om een moordzaak ging.” De agenten brachten de beschonken man naar huis met de boodschap in het vervolg niet zo diep in het glas te kijken.