Ouders vliegen vanwege de “unieke” naam van hun kind achter de tralies

De naamkeuze voor je pasgeboren kind is meestal een weloverwogen beslissing. Dat vonden ook de Britse Adam Thomas en Claudia Patatas toen ze voor de dubbele voornaam ‘Adolf Hitler’ kozen. Het leverde hen een zware celstraf op.

De keuze van de kersverse ouders ontging ook de overheid niet waarop ze de autoriteiten inschakelde. Die vonden “verontrustende foto’s” van het koppel met Adolf Hitler in de ene hand en een swastika-vlag in de andere. Daarnaast trof de politie ook foto’s aan van Thomas in een Ku Klux Klan-pak terwijl hij zijn zoontje vasthield. De autoriteiten kwamen tot de conclusie dat het huis van de twee doordrongen was van het nazisme: messen, kruisbogen en zelfs kussens die bedrukt waren met swastika’s.

"Massamoord"







Rechter Melbourne Inman kwam al snel tot de conclusie dat Thomas en Claudia lid waren van een neonazistische groep, de National Action, iets dat verboden is. “Jullie organisatie wil de democratie vernietigen door zwaar geweld en moord. Volledig volgens de stijl van de Nazi’s wilden jullie grote delen van onze samenleving uitroeien met massamoord”, aldus de rechter. Hij veroordeelde Claudia tot 5 jaar cel, Thomas vliegt voor 6,5 achter de tralies. Ook andere leden werden veroordeeld. En dat alleen maar omdat ze hun kind een “unieke” naam wilden geven.