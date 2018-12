Gigantische erfenis Avicii gaat naar zijn ouders

De ouders van de overleden dj Avicii krijgen zijn volledige vermogen. Dat gaat over een immens bedrag, al moesten daar eerst nog enkele enorme schulden afgetrokken worden.

De Zweedse dj Avicii, wiens echte naam Tim Bergling was, overleed in april van dit jaar. De wereldberoemde producer van onder meer ‘Levels’, ‘Wake Me Up’ en ‘Hey Brother’ liet een reusachtige erfenis na van 22 miljoen euro. Omdat hij geen vrouw of kinderen had, gaat zijn fortuin volgens de Zweedse wet integraal naar zijn ouders.

Schulden







De wereldster, die 27 jaar werd, had naar verluidt nog een hoop rekeningen openstaan in het buitenland. Alvorens zijn ouders het bedrag kregen, moest eerst nog een schuld van 9,3 miljoen euro in de Verenigde Staten afbetaald worden, en eentje van 81.000 euro in Canada.