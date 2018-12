Voka waarschuwt voor nefaste situatie voor bedrijven

De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka waarschuwt dat in de periode van lopende zaken het sociaal-economisch beleid niet mag teruggeschroefd worden. “De winst van de afgelopen jaren mag nu niet verloren gaan in de lopende zaken”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka in reactie op het ontslag van de regering. Voka vreest voor een lange ‘standstill’ die dreigt door het ontslag van de regering, wat voor de ondernemingen nefast is. “We betreuren dat het laatste sluitstuk van het sociaal-economische hervormingsbeleid dat de voorbije 4,5 jaar succesvol op de rails gezet werd, niet uitgevoerd zal worden. De noodzakelijke maatregelen zoals de arbeidsdeal, zullen spijtig genoeg niet tot uitvoering kunnen komen. Waardoor grote uitdagingen zoals de krapte op de arbeidsmarkt, ons parten zullen blijven spelen”, zegt Maertens.

Voka wil niet weten van maatregelen die het sociaal-economisch herstelbeleid zouden kunnen terugschroeven. Wel moet er gehandeld worden bij hoogdringende dossiers, zoals bij een harde brexit of mogelijke stroomtekorten.







bron: Belga