“Kernuitstap in 2025 wordt problematisch als nu aantal maanden verloren gaan”

De kernuitstap in 2025 wordt nog moeilijk haalbaar, als nu door een val van de regering meerdere maanden tijd verloren zouden gaan. Daarvoor heeft federaal minister van Energie Marie Christine Marghem gewaarschuwd. Om de sluiting van de kerncentrales op te vangen, moeten nieuwe gascentrales gebouwd worden, en voor de ondersteuning van de bouw ervan is het zogenaamde ‘capacity remuneration mechanism’ (CRM) van Marghem nodig. Ze hoopt dat nu zo snel mogelijk nog op een ministerraad goedgekeurd te krijgen voor de koning het ontslag van de regering aanvaardt. Vrijdag is vooralsnog een ministerraad gepland. “We moeten nu niet treuzelen. Als er enkele weken verloren gaan is dat niet zo erg, maar enkele maanden of meer zou problematisch zijn”, klinkt het. Mocht het niet lukken om het CRM er door te krijgen op een ministerraad, dan plant Marghem via het parlement te gaan. En ze zou het mechanisme ook voorleggen aan de Raad van State, opdat die het technisch en juridisch zou onder de loep nemen. Daarnaast wil Marghem ook haar plan voor de nucleaire provisies er zo snel mogelijk door krijgen. Een nieuw wettelijk kader moet ervoor zorgen dat Engie Electrabel, de uitbater van de kerncentrales, voldoende middelen beschikbaar stelt voor het beheer van het radioactief afval.

Bron: Belga