Jupiler Pro League – Club Brugge verwerpt antisemitische gezangen tijdens topper tegen Anderlecht

Landskampioen Club Brugge heeft woensdagavond het gedrag van een kleine schare fans tijdens de topper tegen Anderlecht (2-1 zege), afgelopen zomer op 26 augustus, streng veroordeeld. De fans lieten tijdens die wedstrijd antisemitische gezangen horen. Een video waarin een degoutant liedje over ‘het verbranden van joden’ werd gezongen, circuleerde sinds woensdag op internet. Met joden werd verwezen naar de geuzennaam van rivaal Anderlecht. “Club Brugge veroordeelt dergelijk gedrag ten stelligste en zal er blijven alles aan doen om dergelijke fans uit ons stadion te weren”, liet blauw-zwart weten in een persbericht. “Dit gedrag hoort niet thuis in onze Club. Dit zijn niet onze supporters, ze horen niet thuis op Jan Breydel. Daags na die wedstrijd werd Club door eigen supporters en stewards al op de hoogte gebracht van deze verwerpelijke gezangen. Daarop identificeerde Club zelf ettelijke personen die meezongen en gaf deze proactief, burgerrechtelijke stadionverboden.”

Het parket liet in een reactie weten het proces-verbaal van de politie af te wachten.

bron: Belga