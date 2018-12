Belgen in het buitenland – Invaller Hazard loodst Chelsea naar halve finales League Cup, ook Tottenham stoot door

Chelsea heeft woensdag in de kwartfinales van de Engelse League Cup met 1-0 van Bournemouth gewonnen na een doelpunt van invaller Eden Hazard. Tottenham schakelde in een Londense stadsderby Arsenal uit met 0-2.

Eden Hazard kreeg in eerste instantie rust bij Chelsea, maar mocht na precies een uur dan toch zijn opwachting maken. Na een actie die hij zelf opzette, kon hij met een gelukje het beslissende doelpunt tegen de touwen jagen, zijn tiende treffer al van het seizoen.

Bij Tottenham, dat op bezoek moest bij stadsgenoot Arsenal, was Toby Alderweireld de enige Belg in de ploeg. Mousa Dembélé en Jan Vertonghen ontbreken nog altijd met blessures. Heung-Min Son (20.) bracht de bezoekers in de eerste helft op voorsprong, Dele Alli (60.) besliste halfweg de tweede helft de wedstrijd.

In de achtste finales van de Nederlandse beker haalde Fortuna Sittard het met 2-1 van Cambuur. Bij de thuisploeg speelden Ahmed El Messaoudi en Alessandro Ciranni de hele wedstrijd, ook Marco Ospitalieri startte in de basis en werd vier minuten voor tijd vervangen. Semedo (19.) en Lamprou (80.) brachten Fortuna 2-0 voor, Rossi (90.) zorgde voor een late aansluitingstreffer.

Dedryck Boyata ontbrak met een spierblessure bij Celtic in de Schotse Permiership. Tegen Motherwell wist Celtic alsnog met 3-0 te winnen.

bron: Belga