Heuglijk nieuws: Ronnie Flex is vader geworden, and it’s a girl! Zijn dochtertje kreeg de naam Nori, wat eigenlijk de bijnaam is van de Nederlandse rapper.

De trotse vader deelde een foto op Instagram waarop hij te zien is met zijn kleine spruit. “Zoveel liefde”, schrijft de ‘Drank & Drugs’-zanger. “Eindelijk ben je hier.” De rapper bedankte ook de moeder van zijn dochtertje, Wafae Kefi – in Nederland beter bekend als dj Wef, waarmee hij niet langer een koppel vormt.

Nori Dua Plasschaert







De volledige naam van het meisje is Nori Dua Plasschaert. Haar voornaam is de bijnaam van haar vader, en daarmee ook de titel van zijn laatste album. Bovendien komt de naam verschillende keren voor in de recentste nummers van de Nederlander. Flex, die momenteel een relatie heeft met YouTube-ster Famke Louise, zegt dat hij “een uitstekende vader wil zijn”.