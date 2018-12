Hoe overleef je de nieuwjaarskater?

’s Avonds stoere man, ’s ochtends Dafalgan… Op oudejaar kijk je zeker en vast te diep in het glas, en dat moet je op de eerste dag van het jaar bekopen. Maar als je onze raad opvolgt, is zo’n katerdag zo slecht nog niet. Graag gedaan!

Janne Vandevelde, Maïté Hamouchi & Pierre Jacobs

Natuurlijke middeltjes







Op de morning after is er maar één ding dat je écht kan helpen: water. Alcohol heeft je lichaam uitgedroogd dus hydrateren is de boodschap! Vooral je hersenen hebben het zwaar te verduren. Tegen de hoofdpijn biedt pepermunt soelaas. Breng enkele druppels etherische olie aan op je slapen en voorhoofd en maak cirkelende bewegingen. Dat voelt goed, nee? Bij misselijkheid is gember je beste vriend. Zet thee met gemberpoeder en klaar is kees! Ook verse lavendelthee helpt bij hoofdpijn of wanneer je niet kan slapen.

Brunch

Als je maag het aankan, moet je absoluut reserveren voor de brunch bij La Fabrique en Ville. Deze Brusselse brunchspot bevindt zich in de orangerie van het Egmontpark. In deze groene oase kan je smullen van broodjes, muesli, salades, eigerechten, taartjes en pannenkoeken. Bovendien serveert La Fabrique en Ville enkel zelfgemaakte gerechten. Perfect om op adem te komen na een wilde nacht!

Waterloolaan 44, 1000 Brussel

Muziek

Je hebt twee soorten mensen: zij die na een nacht dansen hun bed niet uitraken en zij die lustig doorfeesten en klinken op het nieuwe jaar. Voor beide categorieën hebben we de perfecte katermuziek uitgezocht.

Team zen

Marconi Union – ‘Weightless’

Boards of Canada – ‘Tomorrow’s Harvest’

Nils Frahm – ‘All melody’

Team afterparty

The Internet – ‘Hive Mind’

DJ Koze – ‘Knock Knock’

The Blaze – ‘Dancehall’