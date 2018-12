Red Lions krijgen enthousiaste ontvangst op Brusselse Grote Markt

De Belgische hockeymannen zijn deze middag gehuldigd op de Grote Markt van Brussel voor hun zondag behaalde wereldtitel in het Indische Bhubaneswar. Voor een grote schare fans toonden kapitein Thomas Briels en zijn kompanen de Wereldbeker. Ook de Belgische luchtmacht zorgde voor een eerbetoon en vloog onder luid gejuich met vier vliegtuigen over de menigte heen. De Red Lions waren omstreeks 6u45 geland op de luchthaven van Zaventem. Van daaruit ging het naar het Koninklijk Paleis, waar ze de felicitaties ontvingen van Koning Filip en Koningin Mathilde. Vervolgens werd koers gezet naar het Brusselse stadhuis.

Zondag klopten de Belgische hockeymannen in de finale van het WK rivaal Nederland na shoot-outs. Het is de eerste grote titel voor de Lions na eerdere verloren finales op de Olympische Spelen (in 2016 tegen Argentinië) en het EK (in 2013 tegen Duitsland en in 2017 tegen Nederland).







