Graafwerken op vroeger terrein Michel Fourniret nabij Sedan hernomen

Op een vroeger terrein van de veroordeelde Franse massamoordenaar Michel Fourniret nabij het Noord-Franse Sedan zijn vandaag de gisteren begonnen graafwerken hernomen. Minstens één van zijn veronderstelde slachtoffers is nooit teruggevonden. Gisteren begon de gendarmerie een terrein te doorzoeken in Floing in de Franse Ardennen waarvan Fourniret tussen 1964 en 1999 eigenaar is geweest en waarvan hij op korte afstand heeft gewoond.

Het gaat om een tuin van 150 vierkante meter waarin de latere kopers zich op vraag van Fourniret nooit hebben gegraven.







Gisteren begon de gendarmerie graafwerken, die tot morgen kunnen duren.

Reeds twee keer tot levenslang veroordeeld, heeft Fourniret ook de moord toegegeven op het toenmalig negentienjarig meisje Marie-Angèle Domece. Mogelijk is hij ook betrokken bij de verdwijning in 2003 van het op negenjarige leeftijd verdwenen meisje Estelle Mouzin.

Bron: Belga