In Engeland heeft deze week iemand een monsterbedrag voor een pint neergeteld. Het gezin Cundy had maar liefst 755 pond (ongeveer 875 euro) over voor een glaasje gerstenat. En als je denkt dat dat in een dronken bui gebeurde: de bieder was wel degelijk nuchter. Achter het bod gaat zelfs een mooi verhaal schuil.