Van cups tot menstruatieondergoed: vanaf 2024 wordt het allemaal terugbetaald in Frankrijk

Maandstonden, regels, menstruatie, de tijd van de maand... Hoe je ze ook wil noemen, voor veel mensen is het een periode waar ze niet bepaald naar uitkijken. Hoewel het een fenomeen is dat je laat weten dat je lichaam naar behoren werkt, zijn de pijn en de ongemakken die erbij komen kijken, geen pretje. En voor heel wat personen valt ook de financiële last niet te onderschatten.

Volgens een onderzoek van Caritas Vlaanderen zou ongeveer 12 % van de Vlaamse vrouwen tussen de 12 en 25 jaar weleens niet genoeg geld gehad hebben om menstruatieproducten te kopen. Een hoog cijfer, zeker als je rekening houdt met de gevolgen ervan. Niet naar school gaan, niet naar buiten durven en sociale activiteiten missen zorgen ervoor dat mensen die met menstruatiearmoede te kampen krijgen, al snel een achterstand opbouwen.

Ook in Frankrijk is menstruatiearmoede een probleem dat niet minder dan 4 miljoen personen treft. Hoewel er op universiteitscampussen al gratis menstruatieproducten beschikbaar worden gesteld, heeft eerste minister Elisabeth Borne laten weten vanaf 2024 nog een stap verder te zullen gaan. Vrouwen tussen de 12 en 25 jaar zullen vanaf dan toegang krijgen tot volledig terugbetaalde cups, menstruatieondergoed en andere herbruikbare menstruatieproducten. De enige voorwaarde is dat ze die in een apotheek kopen, de sociale zekerheid ontfermt zich vervolgens over de terugbetaling.